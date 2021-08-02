Житель Ростовской области задолжал своему ребенку более 400 тысяч рублей

Нерадивый отец задолжал ребенку более 400 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Белокалитвинского района дорого поплатился за то, что не хотел перечислять бывшей жене алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в областном управлении службы судебных приставов Ростовской области.

Сумма долга мужчины составила 409 тысяч рублей. Судебные приставы предупреждали отца о мерах ответственности за невыплату алиментов, но предупреждения к результату не привели. В связи с этим было вынесено постановление об ограничении водительского удостоверения должника.

После вынесения такого постановления селянин не только отдал бывшей супруге всю сумму, которую он задолжал, но и предоставил справку с места работы о том, что теперь алименты будут периодически удерживаться из его заработной платы.

Исполнительное производство в отношении мужчины на этом было завершено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Защитили мои права!": В Ростовской области судебные приставы получили благодарность от мамы

Мать с ребенком не рассчитывали найти отца (подробнее)