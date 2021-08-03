Остаться не только без прав, но и без авто рисковал житель Ростовской области

Води трезвым - или останешься без машины Фото: Алексей ФОКИН

В отделении судебных приставов по Шолоховскому и Верхнедонскому району поступило дело о вождении в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления службы судебных приставов.

Подобное нарушение карается не только лишением водительского удостоверения, но и взысканием административного штрафа.

Штраф в размере 30 тысяч рублей был наложен на жителя Ростовской области, нарушившего правила дорожного движения. Водитель не выплатил штраф вовремя. Когда приставы узнали, что за нарушителем числится автомобиль одной из отечественной марки, стражи порядка выехали по адресу и нашли автомобиль, который был припаркован возле дома должника и арестовали имущество.

Не желая расставаться со своим автомобилем из-за штрафа, должник оплатил необходимую сумму в полном объеме.

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