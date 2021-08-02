Полмиллиона россиян за несколько часов получили «школьные» выплаты

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Второго августа за первые несколько часов около 500 тысяч клиентов ВТБ получили государственные выплаты в размере 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Со своей стороны, ВТБ добавит к этой сумме 10% бонусами и предложит бесплатное онкострахование для учащихся.

- Выплата дополнительных средств для российских семей на подготовку детей к школе – это своевременный и правильный шаг со стороны нашего государства. Август – традиционный период покупки школьной формы, канцелярских товаров, дополнительной литературы перед началом учебного года. Мы видим существенный спрос на эти выплаты – только в ВТБ за первые несколько часов их получили около полумиллиона клиентов. Все они смогут воспользоваться дополнительной надбавкой и детской страховкой от ВТБ, поскольку вопросы детского здоровья и образования являются для нас стратегически важными, - прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Кстати, все родители смогут получить от ВТБ дополнительно 10% от суммы государственной выплаты, если в качестве карты для зачисления пособия на сайте Госуслуг указывают счет карты ВТБ. Для этого клиенту не потребуется производить дополнительных действий: в течение недели после получения школьной выплаты 1 000 бонусов за каждого ребенка начисляются на бонусный счет родителя. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы.