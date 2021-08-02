Более 13 тысяч личных подсобных хозяйств переписано в Ростовской области за день

Перепишут 550 тысяч фермеров в Ростовской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 13 тысяч производителей сельхозпродукции были охвачены переписью в Ростовской области в первый день проведения всероссийских мероприятий. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

- В первый день Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Ростовской области вышло на работу более тысячи переписчиков, - сообщил первый замгубернатора. - Общими усилиями за первый день переписано уже 13 тысяч 800 личных подсобных хозяйств.

Всего в Ростовской области более 550 тысяч подсобных хозяйств, - уточнил спикер.

- Таким образом, охвачено уже 2,5 процента необходимых объектов, - отметил Виктор Гончаров.

Из-за 40-градусной жары работать переписчикам приходится в утренние и вечерние часы, когда температура воздуха понижается до более комфортной, также подчеркнул Гончаров.

Как рассказал руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, позаботились и о безопасности переписчиков: им выдана униформа, которая показывает социально охраняемый статус работника, лицевая маска и отпугиватель в случае нападения агрессивных собак.

Безопасность работников переписи обеспечат специальная государственная страховка и МВД, - добавил Павел Малков и сообщил о заработной плате переписчика, который будет работать с 1 по 30 августа - 18 тысяч рублей.

Переписчиков набрали из числа местных жителей, хорошо знающих территорию, и студентов и провели для них трехдневное обучение.

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