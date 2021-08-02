В первый раз за 101 год: В Ростовской области в 2021 году пройдет сразу три переписи

Три переписи за один год - такого не было уже больше ста лет Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В 2021 году в Ростовской области пройдет сразу три переписи. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции с участием в формате онлайн первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

- Редчайшее совпадение для России: в 2021 году будет проводиться сразу три переписи — малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и населения. Последний раз такое совпадение было в 1920 году, более ста лет назад, - рассказал руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

Планируется опросить более 16,5 миллионов людей по всей России, это каждый второй фермер, подчеркнул спикер.

При этом анкета, по сравнению с переписью пятилетней давности, будет сокращена. В ней останутся всего 12 вопросов вместо 27-ми для организаций, и 10 вопросов вместо 18-ти для фермеров. Председателей кооперативов ждет всего 2 вопроса. Всех членов кооператива опрашивать при этом не будут.

- Мы убрали вопросы про урожайность, реализацию продукции, число работников, а вот вопросы про кредиты и господдержку оставили. Также важными вопросами останутся площадь земли, поголовье птицы и скота, - перечислил Малков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дроны и планшеты придут на помощь переписчикам в Ростовской области

Инновационные технические средства будут применяться во время сельхозпереписи впервые (подробнее)