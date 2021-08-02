Двое ростовчан арестованы за кражу у Минобороны около 12 миллионов рублей

Мошенники смогли украсть деньги при выполнении оборонного заказа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже у минобороны России почти 12 миллионов при выполнении оборонного заказа. Судом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает объединенная служба судов региона.

- По версии следствия, с мая по декабрь 2019 года злоумышленники совершили хищение на сумму более 6,3 млн рублей денежных средств Объединенного стратегического командования Южного военного округа, - уточняется в сообщении.

Кроме того, задержанных подозревали в изготовлении и сбыте трех поддельных распоряжений на общую сумму более 5,4 млн рублей.

Суд возбудил по этому поводу два уголовных дела: неправомерный оборот средств платежей и мошенничество. Обоим теперь уже обвиняемым ростовчанам избрана мера наказания в виде двух месяцев лишения свободы.

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