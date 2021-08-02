Губернатор рассказал, как в Ростовской области борются с жарой и сохраняют экологию на водоемах

А также губернатор рассказал, на что пойдут 105 миллиардов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прямом эфире передачи «О Главном» губернатор рассказал о том, как во время аномальной жары работают службы города.

- В Ростовской области так долго такой жары не было. Но, в целом, службы сработали достаточно оперативно. Продолжаем сейчас работу с реабилитацией Цимлянского водохранилища. Создаем комфортные условия для обитателей водных просторов, - заявил Василий Голубев.

Также губернатор рассказал и о программе по оздоровлению Дона. На ее выполнение из федерального бюджета уйдет 105 миллиардов рублей. При этом это касается самых разных направлений наших жизней. Это и продолжение работ, которые уже были начаты - строительство Багаевского гидроузла.

Значение играет и создание трех крупных новых заводов, которые будут выращивать молодь и запускать ее в водоемы. А также часть средств пойдет на модернизацию системы мелиорации.

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