Губернатор Голубев рассказал о риске повторения ограничения плановой медицинской помощи в Ростовской области

Ростовская область сейчас находится на пике заболеваемости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прямом эфире передачи «О Главном» губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о риске возникновения проблемы с плановой медпомощью, как и в октябре-ноябре прошлого года.

- Ситуация очень сложная. Сегодня на заседании штаба мы как раз обсуждали меры, которые необходимо дополнительно предпринимать, чтобы удерживать ситуацию, - говорит губернатор. - Заполняемость коечного фонда сейчас более четырех тысяч. Мы находимся на пике той ситуации, которая была в октябре-ноябре прошлого года.

Также глава региона акцентировал внимание на том, что врачи сейчас работают на пределе своих возможностей. Частично оказывают и плановую помощь, затем работают в ковидных госпиталях. Василий Голубев предположил, что полного отказа от плановой медицинской помощи не будет. Однако корректирующие меры будут проведены.

Кстати, уже сегодня будет доложено предложение служб о позиции Роспотребнадзора Ростовской области по ужесточению антиковидных мер в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор: «Среднедневная заболеваемость в Ростовской области стала максимальной»

Вклад донской столицы в общие показатели продолжает увеличиваться (подробнее)

В Ростовской области планируют ввести дополнительные коронавирусные ограничения

Ранее Роспотребнадзор уже предлагал ужесточить санитарные меры (подробнее)