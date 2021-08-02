Две недели в Ростовской области не могут найти пропавшего мужчину

Бакаев Игорь Михайлович может находиться в районе города Волгодонска Фото: группа поисковиков в соцсети

Почти полмесяца в Ростове-на-Дону не могут отыскать 57-летнего мужчину. Об этом сообщается в поисковой группе «ЛизаАлерт Юг».

- О волгодонце Игоре Бакаеве ничего не известно с 14 июля. Может находиться в любом районе области, но скорее всего в Волгодонском, - говорится в сообщении.

По словам близких, рост пропавшего примерно около 173 сантиметра, он среднего телосложения, имеет короткие каштановые волосы с проседью и зеленые глаза. Во что одет - не известно.

- Прошу, найдись папуля. Прошу, помогите люди, - обращается за помощью его дочь.

Если вам, что-либо известно и местонахождении Игоря Бакаева, просьба связаться с поисковым отрядом по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Звонить можно по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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