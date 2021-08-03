Больше месяца в Ростовской области не могут найти молодого мужчину

Совгирь Алексей Владимирович может находиться в любом районе Фото: группа поисковиков в соцсети
Уже больше месяца в Ростове-на-Дону не могут отыскать 39-летнего мужчину. Об этом сообщается в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг».
- О ростовчанине ничего не известно с 29 июня. Может находится в любом районе и городе области, - уточняется в сообщении.
По словам близких, рост пропавшего примерно 185 сантиметров, среднего телосложения, имеет светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения был одет в футболку, темно-синие спортивные брюки и белые кроссовки.
Если вам, что-либо известно и местонахождении Алексея Совгиря, просьба связаться с поисковым отрядом по телефону, указанному ниже.
АЛЛО!
Звонить можно по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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