Больше месяца в Ростовской области не могут найти молодого мужчину

Совгирь Алексей Владимирович может находиться в любом районе Фото: группа поисковиков в соцсети

Уже больше месяца в Ростове-на-Дону не могут отыскать 39-летнего мужчину. Об этом сообщается в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг».

- О ростовчанине ничего не известно с 29 июня. Может находится в любом районе и городе области, - уточняется в сообщении.

По словам близких, рост пропавшего примерно 185 сантиметров, среднего телосложения, имеет светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения был одет в футболку, темно-синие спортивные брюки и белые кроссовки.

Если вам, что-либо известно и местонахождении Алексея Совгиря, просьба связаться с поисковым отрядом по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Звонить можно по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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