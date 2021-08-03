Губернатор Голубев не исключает сокращение объемов плановой медпомощи в Ростовской области

Губернатор объяснил, в каком случае может последовать ограничение в оказании плановой медицинской помощи. Фото: программа "О главном", скриншот

Правительство Ростовской области может внести корректировки в работу медицинских учреждений в вопросе оказания плановой помощи населению. Об этом губернатор Дона Василий Голубев сообщил в эфире программы «О главном». Глава региона подчеркивает, что ситуация с распространением коронавируса сейчас очень сложная.

В ковидных госпиталях области развернуто более 4200 коек, и они уже заполнены на 90%. Поэтому сейчас обсуждается возвращение ограничений, возможно введение новых.

- Ситуация очень сложная. Сегодня на заседании штаба мы как раз обсуждали меры, которые необходимо дополнительно предпринимать, чтобы удерживать ситуацию, - говорит Василий Юрьевич. - Заполняемость коечного фонда сейчас более четырех тысяч. Мы находимся на пике той ситуации, которая была в октябре-ноябре прошлого года.

Губернатор добавил, что, скорее всего, полной отмены в оказании плановой медпомощи пациентам в больницах ждать не стоит, но придется провести корректировку.

— Врачи работают на пределе возможностей, — заметил губернатор. — Они оказывают плановую помощь, а затем идут работать в ковидных госпиталях.

Василий Голубев заявил, что в регионе не планируется отказываться от других видов медпомощи, в то числе высокотехнологичной.

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