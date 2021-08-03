В Каменске-Шахтинском скорбят о 7 работниках местного химического предприятия Фото: Иван ВИСЛОВ

4 августа в Каменске-Шахтинском объявили Днем траура, сообщили власти. В городе скорбят о 7 умерших работниках местного химического предприятия. Во время аварии они получили серьезные ожоги и один за другим скончались в больнице. Медики сделали все возможное, но у пострадавших шансов выжить было крайне мало.

- После нештатной ситуации 29 июля в одном из цехов «Комбината «Каменский» мы понесли тяжелую утрату. Безвременно ушли из жизни 7 человек. Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этими людьми. Светлая память о них, как о замечательных людях, прекрасных товарищах будет жить в сердцах всех каменчан, - говорится в сообщении на сайте местной администрации.

Завтра в Каменске-Шахтинском будут приспущены флаги, отменили развлекательные мероприятия.

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