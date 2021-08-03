444 случая коронавируса выявили к утру 3 августа в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 3660 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 444 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2640. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 52 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 171. На втором месте находится Аксайский район, там 14 заболевших, в Каменске-Шахтинском - 13, в Азовском и Красносулинском районах - по 12, в Сальском районе - 11.

8 случаев зарегистрировали в Зерноградском районе, по 7 - в Батайске, Новошахтинске, Таганроге, Боковском, Веселовском и Целинском районах. Меньше всего - по 2 - положительных теста за сутки подтвердили в Родионово-Несветайском, Советском, Цимлянском, Чертковском и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 44% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,5% - от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, 5,4% - старше 80 лет, 6,5% - дети.

Лечение в стационарах получают 3660 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 39 человек, на неинвазивной ИВЛ - 305.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Это 9 женщин 60, 68, 74, 76, 77, 83, 90, а также 9 мужчин 58, 67, 72, 75, 77, 83, 86, 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, к утру 3 августа с начала пандемии жертвами инфекции стали 5259 человек.

Ранее Василий Голубев анонсировал ужесточнение коронавирусных ограничений в Ростовской области. Информацию глава региона озвучил на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев допустил введение локдауна при ухудшении ситуации с COVID-19

Губернатор также подчеркнул, что сейчас важно строго выполнять все санитарные правила и продолжать вакцинацию (подробности)