Еще о 18 умерших с COVID-19 сообщили власти Ростовской области

На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 39 человек, на неинвазивной ИВЛ - 305 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Информацию об этом сегодня, 3 августа, опубликовали власти.

- Скончались 9 женщин 60, 68, 74, 76, 77, 83, 90, а также 9 мужчин 58, 67, 72, 75, 77, 83, 86, 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, к утру 3 августа с начала пандемии жертвами инфекции стали 5259 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах сейчас получают 3660 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 39 человек, на неинвазивной ИВЛ - 305. За сутки подтвердили еще 444 положительных тестов. Заболеваемость в регионе продолжает расти. Среднедневные показатели уже достигли максимума за весь период пандемии.

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