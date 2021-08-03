Жара до 42 градусов может прийти в Ростовскую область

Сегодня днем в Ростове и области температура воздуха может прогреться до рекордных 42 градусов. Это максимальные цифры прогноза, который дает ростовский гидрометцентр.

Жаркая погода в южных регионах Европейской России ожидается под влиянием антициклона с запада, - уточняется в сообщении. - В начале августа с запада стало усиливаться влияние очередной области повышенного атмосферного давления.

При этом, в среднем по региону сегодня воздух прогреется до 37 градусов. Ветер небольшой — 5-8 метров в секунду.

В вечерние станет немного прохладнее - до 26-28 градусов. Ожидается слабый ветер и ясная погода.

Напомним, температурный рекорд на 3 августа был поставлен в 2010 году: тогда столбик термометра поднимался до 38,2 градусов, что всего на 1,2 градуса выше текущей температуры.

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