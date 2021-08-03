Дело о договорном матче между «Чайкой» и «Черноморцем» рассмотрят в Воронеже

Разбирательство будут вести по статье «Оказание влияния на результат спортивного соревнования» Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело о договорном матче между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец» рассмотрят в Воронеже. Все материалы уже направили в местную инстанцию Железнодорожного района. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Разбирательство будут вести по статье 184 УК РФ - «Оказание влияния на результат спортивного соревнования». Это первое в России подобное дело.

Игру провели еще весной 2019 года в рамках первенства ПФЛ. Правоохранители уверены, что тогда один из экс-руководителей «Чайки» пообещал главному тренеру «Черноморца» около 500 тысяч рублей. После этого наставник новороссийского клуба якобы уговорил шестерых футболистов отказаться от борьбы. В итоге спортивная баталия завершилась со счетом 3:1.

Теперь сами футболисты и их тренер ответят перед законом. Ранее о том, как вели расследование рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Проанализировали заключения РФС, назначили необходимые судебные экспертизы, организовали более 150 допросов и очных ставок. В семи регионах состоялось свыше 40 обысков и выемок документов. Следственные действия также провели в офисах клубов, а также по местам жительства игроков и руководителей спортивных команд, - прокомментировала Ирина Волк.

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