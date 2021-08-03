Под Ростовом нашли захоронения захоронения скифо-античного времени

Находки помогли ученым узнать больше о погребальном обряде греков. Фото: сайт ЮФУ

В Ростовской области на территории Елизаветовского городища нашли новые захоронения скифо-античного времени. Это значит, что греческий грунтовый некрополь все же существует. Его поиски вели с начала XX века. Об открытиях рассказал начальник Южно-Донской экспедиции Александр Коваленко, его цитируют на сайте ЮФУ.

- Во время экспедиции мы обнаружили значительное по площади сырцово-каменное строение, возможно, общественного назначения, несомненно, связанное с эллинами. Также нашли несколько новых захоронений, очевидно, принадлежавших греческим колонистам. Это подтвердило наличие могильника греческого грунтового некрополя, поиски которого долгое время оставались безуспешными. Это особо значимое и важное открытие последнего времени в изучении этого комплекса, - рассказал начальник Южно-Донской экспедиции, доцент кафедры археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений ЮФУ, к.и.н. Александр Коваленко.

Находки помогли ученым узнать больше о погребальном обряде греков, которые жили в древнем поселении. К слову, оно существовало с 5 века до н.э. по конец первой четверти 3 века до н.э. Более двух тысяч лет назад это был крупный торговый, религиозный и ремесленный центр площадью около 55 га. В свое время городище считалось своего рода «столицей» для области Нижнего Дона.

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