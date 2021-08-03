Ливень, грозы и сильный ветер: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В случае ЧП нужно звонить по телефонам «101» или «112» Фото: Иван МАКЕЕВ

С 17 до 19 часов и до конца суток 3 августа, а также в течение суток 4 августа местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными в такую погоду. Нельзя стоять или парковаться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Опасно для жизни подходить к оборванным проводам.

В случае ЧП нужно звонить по телефонам «101» или «112». Единый телефон доверия управления МЧС России по региону: (863) 239-99-99.

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