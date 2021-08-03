Горячую линию для жалоб на качество овощей и фруктов открыли в Ростове

Пожаловаться на плохие овощи и фрукты можно будет по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тематическая горячая линия для жалоб жителей Дона на качество сельхозпродукции будет посвящена не только качеству, но и срокам годности плодоовощной продукции. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности донских потребителей.

Горячая линия будет работать по будням с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16.45. Перерыв с 13 до 14 часов дня, уточнили в Роспотребнадзоре.

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