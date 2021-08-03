Треть водоемов Ростовской области признаны загрязненными

Треть водоемов в области признаны несоответствующими требованиям безопасности
Фото: Иван МАКЕЕВ
Каждый третий водоем Ростова и области, используемый жителями для отдыха, не прошел санитарный контроль. Контроль качества воды по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям выявил, что 36,8 % проб воды не соответствуют нормативам по микробиологии. Еще 0,8% не соответствуют паразитологическим нормам. Об этом сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.
Самыми грязными признаны водоемы вблизи крупных городов: Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новочеркасска и города Шахты. Не рекомендуют купаться в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах.
Всего было исследовано более 350 проб воды.
Вирусов и возбудителей инфекционных заболеваний в воде, к счастью, не было обнаружено. В случае возникновения тревожной ситуации население будет проинформировано об ограничительных мерах незамедлительно, заверили в Управлении.
Напомним, что отбор проб воды из водоёмов области на предмет наличия опасных микробов проводится с мая по октябрь.
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