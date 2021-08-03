Треть водоемов Ростовской области признаны загрязненными

Треть водоемов в области признаны несоответствующими требованиям безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый третий водоем Ростова и области, используемый жителями для отдыха, не прошел санитарный контроль. Контроль качества воды по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям выявил, что 36,8 % проб воды не соответствуют нормативам по микробиологии. Еще 0,8% не соответствуют паразитологическим нормам. Об этом сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Самыми грязными признаны водоемы вблизи крупных городов: Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новочеркасска и города Шахты. Не рекомендуют купаться в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах.

Всего было исследовано более 350 проб воды.

Вирусов и возбудителей инфекционных заболеваний в воде, к счастью, не было обнаружено. В случае возникновения тревожной ситуации население будет проинформировано об ограничительных мерах незамедлительно, заверили в Управлении.

Напомним, что отбор проб воды из водоёмов области на предмет наличия опасных микробов проводится с мая по октябрь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляжи Ростова-на-Дону: где бесплатно освежиться в аномальную жару

Мы узнали, что ждет горожан на официальных пляжах донской столицы (подробнее)