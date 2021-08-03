Оказание плановой медпомощи приостановили в Ростовской области

Ограничения начнут действовать 4 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области приостановили оказание плановой медицинской помощи. Соответствующий указ подписал губернатор Василий Голубев.

С 4 августа в медучреждениях не будут проводить профосмотры и диспансеризацию, а также планово госпитализировать пациентов. Приостанавливается оказание любой плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью.

Есть и ряд исключений. Медпомощь получат пациенты, которые проходят курсовое лечение, получают высокотехнологичную помощь, а также лечение по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция. Продолжатся допобследования по призыву.

Не откажут в плановой медпомощи, если отсрочка грозит ухудшением состояния, может повлечь опасность для жизни и здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые ограничения по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021: какие запреты начнут действовать с 4 августа

Рассказываем, как изменится жизнь ростовчан.(Подробности)