До 30% сократили допустимую заполняемость кинотеатров и театров в Ростовской области

Также приняли ряд других решений по ужесточению ограничений Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области сократили допустимую заполняемость театров и кинотеатров. Теперь в залы должны быть заняты не более чем на 30%. Это одна из дополнительных санитарных мер против коронавируса. Она вступит в силу уже с 4 августа, сообщает сайт донского правительства.

- Не более чем на 30% могут быть заполнены зрителями залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях. Запрещены также концерты в помещениях без посадочных мест, - говорится в сообщении.

Снизить количество открытых мест в культурных заведениях решили из-за темпов заболеваемости COVID-19 в регионе. Также приняли ряд других решений по ужесточению ограничений. Их все уже добавили в постановление №272.

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