Более 800 человек покусали клещи в Ростове

Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала сезона по поводу укусов клещей в лечебно-профилактические организации Ростовской области обратилось 4657 человек. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Число пострадавших детей в возрасте до 14 лет превысило 1620 человек. У 15 жителей области лабораторно был подтвержден диагноз: крымская геморрагическая лихорадка. Пятеро дончан после встречи с насекомыми заболели иксодовым клещевым боррелиозом.

Больше всего укушенных в Ростове-на-Дону — 830 человек. Второе место заняли крупные города Таганрог — 345 пострадавших, и Шахты — там клещи укусили 256 человек. Также высокие показатели в Волгодонске — 242 укушенных, и в Новошахтинске — 164 человека.

Напоминаем вам, что лучшим средством спасения от клещей является избегание встречи с ними. Старайтесь не посещать опасные природные зоны, осматривать себя и свою одежду на предмет наличия клещей и успеть стряхнуть насекомое до того, как оно укусит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 3747 человек

Увеличились случаи заражения от паразитов (подробнее)