Аксайские предприниматели вместе с властями обсудили альтернативные торговые площадки

К декабрю запланировано открыть торговые места Фото: сайт правительства Ростовской области

Предприниматели Аксайского района встретились с заместителем губернатора Виктором Гончаровым и инвесторами и обсудили строительство новых площадок для торговли. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Задача, которая стоит, - как можно быстрее создать новые рабочие места, чтобы предприниматели с закрытых торговых территорий были перемещены на новые площадки и могли сохранить свой бизнес и продолжить торговую деятельность на законных основания, - уточнил Виктор Гончаров.

Сейчас на новых площадках быстрыми темпами ведутся работы, чтобы уже к 1 декабря предприниматели смогли переехать с закрытых торговых площадок.

Также во время встречи инвесторы подробно рассказали о своих проектах, направленных на предпринимателей Аксая.

В конце встречи было принято решение, что предприниматели сами выберут для себя новую площадку и обсудят ее вместе с инвесторами.

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