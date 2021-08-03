В Ростовской области начали выплачивать по 10 тысяч семьям с детьми

Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей можно получить до ноября
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Ростовской области стартовали выплаты семьям с детьми. Донские семьи смогут получить единовременную выплату для школьников в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.
- Право на выплату есть у семей, где детям исполнилось 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года, 18 лет – не ранее 3 июля 2021 года. Выплата назначается также инвалидам и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, - уточняется в сообщении.
Выплаты уже получили 470 939 детей, родители которых подали заявление на выплату к школе с 15 июля. Также есть и те, кому в выплате отказали. Причиной отказа послужили неправильно заполненные документы.
Напомним, заявление на единовременную выплату можно подать до 1 ноября этого года. Рассматривать заявление будут пять рабочих дней. Если результат окажется положительным, то денежная сумма поступит на счет в течение трех рабочих дней.
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