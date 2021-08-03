Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 22:26

В Ростове-на-Дону прокладывают новый газопровод

На улице Волоколамской перекладывают газопровод среднего давления
ПОПОВА Екатерина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На улице Волоколамской перекладывают газопровод среднего давления Фото: сайт правительства Ростовской области

На улице Волоколамской перекладывают газопровод среднего давления Фото: сайт правительства Ростовской области

Газопровод среднего давления на Волоколамской перекладывают на полиэтиленовой. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

- Перекладка газопровода обеспечит его безопасную эксплуатацию, а также бесперебойное газоснабжение в Октябрьском районе города, - уточняется в сообщении.

Протяженность газопровода - 330 метров. Работы по замене проходят на участке от улицы Шеболдаева до здания № 3Б. Помимо перекладки газопровода меняются и задвижки на более удобные. Так еще и повышается надежность запорной арматуры. Завершить замену должны до конца сентября.

Перекладка газопровода сможет обеспечить безопасность в эксплуатации. А также обеспечит бесперебойное газоснабжение в Октябрьском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на газопровод упал башенный кран

При этом он повредил газопровод (подробнее)