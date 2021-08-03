В Ростове-на-Дону прокладывают новый газопровод

На улице Волоколамской перекладывают газопровод среднего давления Фото: сайт правительства Ростовской области
Газопровод среднего давления на Волоколамской перекладывают на полиэтиленовой. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
- Перекладка газопровода обеспечит его безопасную эксплуатацию, а также бесперебойное газоснабжение в Октябрьском районе города, - уточняется в сообщении.
Протяженность газопровода - 330 метров. Работы по замене проходят на участке от улицы Шеболдаева до здания № 3Б. Помимо перекладки газопровода меняются и задвижки на более удобные. Так еще и повышается надежность запорной арматуры. Завершить замену должны до конца сентября.
Перекладка газопровода сможет обеспечить безопасность в эксплуатации. А также обеспечит бесперебойное газоснабжение в Октябрьском районе.
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