В Ростове-на-Дону бывший сотрудник ДПС предстанет перед судом

Полицейский обвиняется в фальсификации данных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области экс-сотрудника полиции обвиняют в служебном подлоге и фальсификации данных. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ростовской области.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - уточняется в ведомстве.

По версии следствия, в августе прошлого года тогда еще на службе полицейский прибыл на место аварии на улице Малиновского. В ходе разбирательств экс-полицейский составил по делу подложное постановление и схему административного правонарушения. Кроме того, виновным он указал не женщину, которая была за рулем, а ее супруга, которого на тот момент даже не было в машине.

Сейчас дело передано в суд.

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