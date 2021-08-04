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Общество4 августа 2021 0:24

В Ростове количество вызовов скорой помощи увеличилось вдвое

За минувшие сутки скорую вызвало более 1600 человек
ПОПОВА Екатерина
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За минувшие сутки скорую вызвало более 1600 человек

За минувшие сутки скорую вызвало более 1600 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону из-за ухудшения эпидобстановки люди чаще стали звонить в скорую. Об этом в своем инстаграме заявил Алексей Логвиненко.

- Ситуация с коронавирусом в Ростове остается напряженной. Каждое утро планерку мы начинаем с обсуждения эпидобстановки. В среднем в сутки выполняется 2500 тестов на коронавирус. Не менее 1600 вызовов отрабатывают в сутки службы скорой медицинской помощи, - уточнил глава города.

Обычно нормальное количество вызовов за сутки составляет 800-900. И все они штатно отрабатываются. А сейчас их более 1600. Не все успевают отработать, поэтому небольшую часть переносят на следующий день. В ковидных госпиталях созданы дополнительные бригады.

Однако власти не советуют дончанам заниматься самолечением.

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