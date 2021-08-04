Россиянки обыграли гандболисток из Черногории

Разница составила шесть мячей Фото: соцсети

В 3.30 утра российский гандболистки сыграли четверть финала с командой из Черногории. Матч завершился в нашу пользу со счетом 32:26.

- Перед игрой было весело, а сейчас грустно. Эта игра была спокойной. Я была уверена в нашей победе. Но вот первый тайм нам опять не удался. Надеюсь, дальше мы это исправим, - делится своими впечатлениями от игры гандболистка Дарья Дмитриева.

Напомним, в составе сборной от Ростова-на-Дону играют сразу семь игроков. Так дончанка Анна Вяхирева в сегодняшнем матче забила восемь голов, а Полина Кузнецова забросила пять мячей.

Уже в пятницу в полуфинале команде ОКР предстоит встретиться с победителем между сборной Норвегии и Венгрии.

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