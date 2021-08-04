В Ростовской области на выполнение нацпроектов ушло 11,5 млрд рублей

Их темпы выполнения будут постоянно увеличиваться Фото: сайт правительства Ростовской области

Увеличивать темпы выполнения нацпроектов - такую задачу поставил Василий Голубев перед правительством области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

- Главная задача реализации региональных проектов – это результат, которой увидят люди, и реальные перемены к лучшему, которые должен почувствовать любой житель области. Это создание инфраструктуры, строительство больниц, детских садов, школ, спортивных объектов, поддержка предпринимателей, людей старшего поколения и семей с детьми, - уточнил губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что до 2024 года планируется направить на нацпроекты более 235 миллиардов рублей, более трети которых составляет поддержка федерального центра. С начала года на эти цели уже выделено 11,5 миллиарда.

Благодаря нацпроектам в эксплуатацию ввели два новых детских сада, завершили капремонт в областной детской клинической больницы, отремонтировано 63 дороги, введено 1,083 миллиона квадратных метров жилья. Из 12,26 тысячи квадратных метров аварийного жилья расселено 558 граждан. Введен в эксплуатацию первый этап Мясниковского МЭОКа.

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