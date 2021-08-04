4 августа ливни с грозами ожидаются в Ростовской области

При любых ЧП следует звонить в экстренные службы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 4 августа, в течение суток местами по Ростовской области возможны ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Ранее из-за прогноза объявили штормовое предупреждение, сообщили пресс-службе регионального управления МЧС.

В непогоду жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными. Лучше не стоять под деревьями, рекламными щитами, линиями ЛЭП и другими слабоукрепленными конструкциями. Также не рекомендуют находиться вблизи витрин. Кроме того, опасно для жизни подходить близко к оборванным проводам.

При любых ЧП следует звонить по телефонам «101» или «112». Единый телефон доверия управления МЧС России по региону: (863) 239-99-99.

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