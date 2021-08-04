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Общество4 августа 2021 11:12

«Вино, арбузы, дача»: «Мисс Россия» составила список летних радостей

Начало августа Татьяна Котова встретила в Риме
РЕПИНА Елена
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Татьяна Котова последний летний месяц проводит в Риме. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Татьяна Котова последний летний месяц проводит в Риме. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», красавица-блондинка, модель и певица Татьяна Котова сейчас отдыхает в Риме. Там девушка развлекает себя неспешными городскими прогулками и посиделками в кафе с местной кухней. Так, блондинка опубликовала в своем блоге в «Инстаграме» пост, в котором поделилась тонкостями римских каникул, а также рассказала о своих летних радостях.

- Недавно писала, что летом мы состоим из вина и черешни. В Риме черешня улетучилась из моего рациона и осталось только вино. Решила составить самый обширный летний список радостей, - обратилась Татьяна Котова к подписчикам.

Итак, лето «Мисс России» состоит из пионов, арбузов, вина, моря и прогулок.

В список летних радостей Татьяна Котова также отнесла следующее: поля, цветы, крыжовник, дача, мороженное, загар, песок, ромашки, природа, закаты и, конечно, солнечная Италия.

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