Накажут за реконструкцию: в Ростове на Нахичеванском рынке приостановили ремонт

Проверку провели после публикаций в СМИ. Теперь все нарушения устраняют Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области прокуратура запретила реставрировать здание на территории Нахичеванского рынка. Объект культурного наследия пытались привести в порядок без разрешения. Теперь за это могут наказать по административной статье.

Известно, что виновных уже нашли. Одного из нарушителей даже привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас все работы приостановили до получения разрешения.

- Речь идет о строении на Базарной площади. Это объект культурного наследия. Для ремонта нужно было специальное разрешение, но руководитель юрлица его не получал. На момент проверки часть архитектурных элементов были уже демонтированы. Проверку провели после публикаций в СМИ. Теперь все нарушения устраняют, - прокомментировали в прокуратуре.

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