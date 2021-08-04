По 1 млн рублей выплатят семьям погибших при аварии на «Комбинате «Каменском»

Распоряжение о выделении средств подписал губернатор. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области по 1 млн рублей выплатят семьям погибших после аварии на «Комбинате «Каменском». Распоряжение об этом сегодня, 4 августа, подписал губернатор Василий Голубев. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Средства областного бюджета направлены на оказание единовременной материальной помощи членам семей погибших работников предприятия - по 1 млн рублей на каждого умершего, - говорится в сообщении.

ЧП на химическом предприятии в Каменске-Шахтинском произошло 29 июля. Тогда серьезные ожоги получили сразу 7 работников. Они один за другим скончались в больнице. Медики сделали все возможное, но у пострадавших шансов выжить было крайне мало. Сегодня, 4 августа, в городе День траура.

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