В Ростовской области после гибели 5-летней девочки возбудили уголовное дело

Следователь уже осмотрел место происшествия и допросил родственников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В шахтинской больнице умерла 5-летняя девочка с обширными термическими ожогами. После этого было возбуждено уголовное дело. Статья - «Причинение смерти по неосторожности», сообщили 4 августа в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла около гаража во дворе дома, где жила малышка. Она попала под горящий таз с бензином, который бегом выносил из гаража отец. Горючая жидкость вспыхнула в емкости, и мужчина пытался ее потушить.

После этого ребенка сразу же отвезли в ближайшее медучреждение. Потом в срочном порядке доставили в детскую городскую больницу. Врачи приложили все силы, чтобы спасти девочку, но не смогли. Она скончалась несмотря на реанимацию.

- Следователь уже осмотрел место происшествия и допросил родственников. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, - добавили в Следкоме.

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