Неряшливый вид и урны без пакетов: ростовчанин пожаловался на уборку Пушкинской

Автор попросил власти разобраться с ситуацией. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на портале «Благоустройство города» появился пост с жалобой на внешний вид и уборку улицы Пушкинской. Автор попросил власти разобраться с ситуацией. Об этом стало известно сегодня, 4 августа.

- Прошу разобраться в ситуации с уборкой Пушкинской от 181 до 179 дома. Улица и газоны имеют неряшливый вид, умершие птицы по нескольку дней лежат на газонах. Урны убраны, но пакеты мусорные в них отсутствуют. А уборщицы нервно реагируют на то, что в урны выбрасывают мусор - они руками потом должны вынимать его, - написал ростовчанин.

Также он пожаловался на то, что уборщики вместо «работы сидят в телефонах» и «о масках во время пандемии они ничего не слышали».

- Город оплачивает недобросовестную работу. Лучше бы детскую площадку восстановили на Пушкинской между домами 181 и 181/1, - добавил неравнодушный горожанин.

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