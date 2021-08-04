Также на трассе сейчас завершают еще один участок пути. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области на трассе Ростов - Ставрополь построят новую транспортную развязку. Ее должны завершить уже в середине октября 2021 года. На проект потратят около 600 млн рублей, сообщает сайт донского правительства.

По данным властей, протяженность этого пути составит 5 километров. В него входит путепровод длиной более 70 метров.

Также на направлении Ростов - Ставрополь сейчас завершают еще один участок стоимостью 448 млн рублей. Он готов уже на 90%, его собираются ввести в эксплуатацию в начале ноября.

- Это два важных объекта в Песчанокопском районе. Они позволят увеличить пропускную способность проезжей части, которой пользуются не только жители Дона, но и Кубани, Ставропольского края, а также Волгоградской области, - пояснил руководитель донского Минтранса Владимир Окунев.

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