В Ростовской области в Дон выпустили уже 2,4 млн мальков осетровых

Выпуском мальков ежегодно занимается Донской осетровый завод. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в реку Дон выпустили уже 2,4 млн мальков осетровых. Причем 1 млн молоди заселили в водоем вчера, 3 августа. Это сделали в Семикаракорском районе сотрудники рыбоводческого предприятия, сообщает сайт донского правительства.

Выпуском мальков ежегодно занимается Донской осетровый завод. На предприятии уже полностью выполнили задачу, поставленную на 2021 год. Однако это еще не все - в целом в регионе новый дом должны обрести 2,5 млн молоди осетра.

- Учитывая антропогенную нагрузку и водохозяйственную обстановку искусственное воспроизводство приобретает особое значение. Такие мероприятия позволяют сохранять биологическое видовое разнообразие, - пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Это уже не первое подобное мероприятие для Донского осетрового завода. Каждый сезон для естественной среды обитания выращивают около 2-2,5 млн мальков. Их получают от ремонтно-маточного стада. К слову, выпуск рыбы финансируют из федерального бюджета в рамках госзадания.

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