В БСМП Новочеркасска спасли пациента с ножом в груди

Сейчас мужчине уже ничего не угрожает, его уже перевели в тюремную больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В БСМП Новочеркасска спасли пациента, которого ударили ножом в грудь. Лезвие прошло буквально в сантиметре от сердца. Мужчина мог умереть, но ему быстро оказали помощь в операционной. О мастерской работе медиков стало известно из соцсетей.

Причем, по предварительным данным, врачи помогали не совсем обычному пострадавшему. Это был заключенный одной из донских колоний. После экстренной помощи его определили в реанимацию. Сейчас мужчине уже ничего не угрожает, его уже перевели в тюремную больницу.

Известно, что раненый поступил в приемное отделение вчера, 3 августа. Однако в пресс-службе ГУФСИН этот инцидент официально не подтверждают. Сейчас сотрудники ведомства уточняют ситуацию.

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