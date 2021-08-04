Пять галлонов топлива и поза суслика: модель «Плейбоя» рассказала об экстремальной съемке

Лиза Кей назвала съемку в поле с самолетом экстремальной.Фото: официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграме"

Модель из Ростова-на-Дону Лиза Кей, чья карьера началась со съемок в журнале «Плейбой», сейчас занимается модельным бизнесом в США. Девушка параллельно ведет свой блог в «Инстаграме», в нем она рассказывает о тонкостях профессии.

Так, на днях девушка снялась в фотосессии в поле с летящим над нею самолетом. По словам Лизы, работа была экстремальной .

- Я настраивалась на актерскую роль: как я тоже буду изображать испуганную гримасу, пока буду бежать. Как оказалось, изображать ничего не пришлось. Гул ревущего самолета со спины и полное отсутствие визуального контроля заставляли меня в ужасе падать на землю в позе «суслика», который готов был лбом пробить в земле свежую норку. Евгений Сергеевич, пилот с 10-летним стажем, выполнил более пяти кренов над нашими головами, - написала Лиза в своем «Инстаграме».

Также девушка добавила, что во время съемки команда сожгла 5 галлонов топлива, а еще от стресса съели два пакета с вкусняшками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Модель «Плейбоя» из Ростова рассказала о том, как американское правительство проверяет браки на прочность

Полицейские имеют полное право опросить супругов о привычках друг друга (подробнее)