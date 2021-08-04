Современный транспортно-пересадочный узел появится на Привокзальной площади в Ростове-на-Дону

Реконструкцию будут проводить за счет внебюджетных средств Фото: соцсети

Глава города Алексей Логвиненко подписал постановление о реконструкции Привокзальной площади и создании нового транспортно-пересадочного узла в Ростове-на-Дону. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме.

- Мной подписано Постановление об утверждении документации по планировке территории в границах: улица Красноармейская – проспект Сиверса. Документацией по планировке территории предусмотрены технологические решения по модернизации и реконструкции Привокзальной площади за счет внебюджетных средств, - уточняет градоначальник.

По словам Алексея Логвиненко, Привокзальная площадь превзошла по количеству посетителей «площадь трех вокзалов» в Москве.

Было решено начать модернизировать главную транспортную точку города. Планируется разделить ее на уровни для автомобилей и пешеходов. А также создать терминалы посадки-высадки общественного транспорта. Также здесь установят павильон транспортно-информационного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Надземный переход может появиться на Привокзальной площади Ростова-на-Дону

Он соединит автовокзал с остановками общественного транспорта у ж/д вокзала (подробнее)