Губернатор встретился с новым тренеров ФК «Ростов»

Во время встречи был затронут вопрос о развитии футбольного клуба Фото: сайт правительства Ростовской области

Встреча с новым главным тренером ростовских футболистов прошла в здании правительства Ростовской области. Об этом сообщает сайт правительства региона.

- Хочу поблагодарить за приглашение работать, мне это очень интересно. Постараюсь применить здесь все свои силы и знания. Команда, столько болельщиков, такой стадион шикарный, Ростов всю жизнь футбольным городом был, я это понимаю. Что ж, будем стараться, - поблагодарил Юрий Семен губернатора за оказанное доверие.

Также Юрий Семен подчеркнул, что Ростов-на-Дону для него как родной. Он часто здесь бывает, приезжает к старым друзьям.

Во время встречи был затронут вопрос о развитии футбольного клуба. Губернатор и новый главный тренер рассмотрели и создание новой базы ФК «Ростов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главным тренером ФК «Ростов» назначили Юрия Семина

На счету специалиста три чемпионских титула и шесть выигранных Кубков России (подробнее)