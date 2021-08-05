До конца года в Ростовской области помогут 1,5 тысячам обманутых дольщиков

Обеспечить пострадавших дольщиков жильем должны до конца 2024 года Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростовской области до конца 2021 года должны решить жилищный вопрос 1505 обманутых дольщиков, 1 271 из них уже помогли. Эту информацию озвучил министр строительства региона Сергей Куц, сообщает сайт донского правительства.

Так, в 261 случае выделили компенсацию, 1010 человек обеспечили новыми квадратными метрами в 4 многоквартирных домах в Батайске и Ростове. При этом на восстановление прав дольщиков в 2021-2022 года из областной казны собираются направить 1905,8 млн рублей.

- Всего с помощью механизмов фонда планируется решить жилищный вопрос обманутых дольщиков по 56 проблемным объектам. Причем по 27 долгостроям уже принято решение о финансировании, - рассказал Сергей Куц

Министр уточнил, что на субсидии предусмотрено 229,1 млн рублей. Обеспечить пострадавших дольщиков жильем должны до конца 2024 года.

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