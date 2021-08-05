В Новочеркасске на Дворцовой закрыли пункт вакцинации от COVID-19

Уже в субботу местные жители смогут вакцинироваться в торговом центре «Платовский» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске в МФЦ на Дворцовой закрыли пункт вакцинации от COVID-19, сообщили 5 августа власти региона. Меры приняли после ужесточения санитарных ограничений. Дело в том, что в многофункциональные центры теперь пускают только со справками о прививках или ПЦР-тестами.

- В связи с ужесточением антиковидных ограничений прекратил свою работу прививочный пункт в МФЦ на улице Дворцовой, - сообщил начальник управления информполитики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

При этом чиновник добавил, что уже в субботу, 7 августа, с 10 до 13 часов местные жители смогут вакцинироваться в торговом центре «Платовский».

- Кроме того с 10 до 14 часов по субботам работают мобильные пункты в Александровском саду и в гипермаркете на Гагарина. А с 15 до 19 часов прививают в парке Октябрьского микрорайона на улице Мацоты, - рассказал Сергей Тюрин.

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