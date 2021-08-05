Ростовчане стали чаще брать кредиты наличными

Фото: ВТБ

Эксперты ВТБ сообщили, что жители донской столицы в полтора раза чаще стали брать потребительские кредиты. Так, с начала года клиенты ВТБ в Ростовской области оформили потребительских кредитов на сумму 11,5 млрд рублей, что на 51% выше показателя за январь-июль прошлого года. В целом по стране банк предоставил 920 тысяч займов на 760 млрд рублей. Пятый месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд руб., что стало рекордным показателем для финансовой организации за всю историю.

- Начиная с марта спрос наших клиентов на кредиты наличными составляет более 100 млрд рублей ежемесячно. Клиенты демонстрировали активность на потребительском рынке после ограничений из-за пандемии и на фоне низких ценовых параметров по кредитам перед раундом повышения ключевой ставки ЦБ. Мы ожидаем, что рост продаж до конца года сохранится. ВТБ планирует выдать 1,3 трлн рублей кредитов, в 1,5 раза превысив результат прошлого года, - сообщил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

Отметим, что кредит наличными в ВТБ доступен на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и на срок до семи лет. С 12 июля ВТБ улучшил условия оформления кредитов наличными. Гарантированная ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования действует при сумме от 2 до 5 млн рублей. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные средства.