456 случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области к утру 5 августа

Лечение в стационарах получают 3697 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 456 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2661. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 180. На втором месте находятся Азовский и Аксайский районы, там по 13 заболевших, в Сальском районе - 11, в Красносулинском районе - 10, в Батайске, Зимовниковском и Семикаракорском районах - по 9. Меньше всего пложительных тестов - по 1 - подтвердили в Октябрьском, Пролетарском и Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,7% - от 46 до 65 лет, 14,3% - от 66 до 79 лет, 4,2% - старше 80 лет, 10,5% - дети.

Лечение в стационарах получают 3697 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 50 человек, на неинвазивной ИВЛ - 311.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 18 женщин 46, 58, 60, 61, 62, 69, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 87, 95, а также 9 мужчин 50, 68, 69, 74, 76, 77, 79, 92 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 5310 человек.

Ранее главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев заявил, что переломить эпидситуацию по COVID-19 в регионе планируют через две-три недели. Но для этого все должны строго соблюдать санитарные ограничения и как можно скорее вакцинироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в банки и на почту разрешили приходить без справок о вакцинации

Документы о состоянии здоровья все еще нужны будут в МФЦ, фитнес-клубах, спортзалах и точках общепита (подробности)