Еще 27 жителей Ростовской области умерли из-за COVID-19

В больницах сейчас находятся 3697 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Информацию об этом сегодня, 5 августа, опубликовали власти.

- Скончались 18 женщин 46, 58, 60, 61, 62, 69, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 87, 95, а также 9 мужчин 50, 68, 69, 74, 76, 77, 79, 92 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 5310 человек, - говорится в сообщении.

При этом в больницах сейчас находятся 3697 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 50 человек, на неинвазивной ИВЛ - 311. За прошедшие 24 часа выявили еще 456 случаев COVID-19. В лабораториях за этот период проверили 14458 тестов. Охват тестированием ПЦР на 100 тысяч населения - 295,85.

Ранее стало известно, что из-за коронавирусных ограничений скорректировали работу Ростовского зоопарка. Там отменили показательные кормления, экскурсии, а также временно приостановили работу аттракционов.

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