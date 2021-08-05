Днем 5 августа температура воздуха в Ростове прогреется до +35

Ветер обещают восточный, около 2 метров в секунду
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Днем 5 августа температура воздуха в Ростове-на-Дону прогреется до +35 градусов. Возможны осадки. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.
Кроме того, до конца дня должно быть облачно с прояснениями. Ветер обещают восточный, около 2 метров в секунду. Ночью столбики термометров должны опуститься до +22.
При этом уже на следующий день, 6 августа, жара снова вернется. Также ожидаются дожди, их прогнозируют и на грядущих выходных.
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