Днем 5 августа температура воздуха в Ростове прогреется до +35

Ветер обещают восточный, около 2 метров в секунду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 5 августа температура воздуха в Ростове-на-Дону прогреется до +35 градусов. Возможны осадки. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, до конца дня должно быть облачно с прояснениями. Ветер обещают восточный, около 2 метров в секунду. Ночью столбики термометров должны опуститься до +22.

При этом уже на следующий день, 6 августа, жара снова вернется. Также ожидаются дожди, их прогнозируют и на грядущих выходных.

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