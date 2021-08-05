Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 12:18

Проверили общепит и ларьки: в Ростове и Таганроге завели 15 административных дел

Протоколы составили из-за нарушения санитарных правил
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего во время мониторинга обошли 125 мест

Всего во время мониторинга обошли 125 мест

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове и Таганроге за неделю после рейдов по точкам общепита и торговли завели 15 административных дел. В основном нарушения касались масочного режима, работы после полуночи и использования кальянов. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает сайт донского правительства.

По данным властей, проверки провели с 26 июля по 1 августа. Всего обошли 125 мест, в том числе осмотрели ларьки, кафе, рестораны и бары.

- Всего же за период с 14 июля составили почти 1130 административных протоколов. Рейды на объектах потребительского рынка по соблюдению санитарных ограничений будут продолжены, - подчеркнули в областном правительстве.

Ранее на Дону из-за эпидситуации ввели ковидные ограничения. Теперь в МФЦ, спортзалы и места общественного питания можно приходить только с сертификатами о вакцинации, справкой о перенесенной инфекции или со свежим ПЦР-тестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

456 случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области к утру 5 августа

Это новый рекорд заболеваемости в регионе (подробности)