С 6 по 8 августа в Ростовской области сохранится пожароопасность 5 класса

Возгораний из-за жары опасаются в Ростове, в Красносулинском, Волгодонском, Цимлянском районах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 6 по 8 августа местами в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на Ростгидромет.

Так, возгорания из-за жары могут произойти в Ростове, в Красносулинском, Волгодонском, Цимлянском районах, а также в Приазовье - в Октябрьском, Радионово-Несветайском, Аксайском и Мясниковском районах.

Пожароопасность 4 класса сохранится частично в Приазовье, Верхнедонском, Шолоховском, Чертковском, Зерноградском, Кагальницком и Егорлыкском районах.

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